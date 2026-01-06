Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе В России намерены развивать удаленку для пенсионеров

Правительство намерено развивать формы надомной, временной и гибкой трудовой занятости для россиян старшего поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный план. Отмечается, что власти намерены организовывать соответствующие тематические мероприятия и проекты.

Ежегодно власти будут предоставлять доклад о предпринятых мерах в Минтруд РФ. Также планируется вести профессиональное обучение лиц старше 50. В документе уточнили, что меры необходимы для повышения качества жизни и финансового благополучия людей старшего поколения.

Ранее стало известно, что в России планируют провести серию информационных кампаний, направленных на борьбу с дискриминацией и негативными стереотипами о людях старшего поколения. Работа будет нацелена на детей, молодежь и граждан среднего возраста.

До этого председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко рассказал, что будущим матерям могут расширить поддержку в 2026 году. Он призвал скорректировать единое пособие для беременных, разрешив тратить часть средств исключительно на здоровое питание.