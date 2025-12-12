В Минтруде раскрыли, кому в декабре придут две пенсии

Часть пенсионеров уже в декабре получит пенсию за январь, заявил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, речь идет о тех гражданах, у которых выплаты приходятся на первые 12 дней января. Котяков добавил, что смена графика не коснется получателей пенсии через «Почту России».

Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул, — заявил министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года. По словам главы государства, темпы роста пенсионных выплат превышают уровень инфляции.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что россиянам, вопреки некоторым мнениям, не грозят пенсии ниже прожиточного минимума. Он отметил, что слухи об этом дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность.