Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России

Страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года, заявил президент Владимир Путин. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, темпы роста пенсионных выплат превышают уровень инфляции.

Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% — то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего 2025 года, — отметил Путин.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума. Позже депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что россиянам, вопреки некоторым мнениям, столь низкие пенсии не грозят. Он подчеркнул, что слухи об этом дезориентируют граждан и повышают социальную напряженность.