Гости на пороге? Салат за 3 минуты — ничего не варим и не режем!

Когда времени нет совсем, а на стол нужно поставить что-то приличное, выручает этот салат. Все ингредиенты уже готовы: достаточно открыть банки, слить жидкость и аккуратно перемешать. На вкус салат получается насыщенным и сбалансированным — сладость кукурузы, сытная фасоль и пикантная корейская морковь создают ощущение продуманного блюда, а не экстренной меры.

Для приготовления берут 1 банку консервированной кукурузы, 1 банку фасоли в собственном соку и 150–200 г готовой корейской моркови. Кукурузу и фасоль откидывают на дуршлаг, дают жидкости полностью стечь. Морковь при необходимости слегка отжимают. Все ингредиенты перекладывают в салатник, добавляют 1-2 ст. л. майонеза или густого йогурта и аккуратно перемешивают до однородности. Соль чаще всего не требуется — ее уже достаточно в заготовках.

Салат можно сразу подавать к столу или дать ему постоять 5 минут, чтобы вкусы соединились.

Совет: если нужно сделать салат более праздничным, добавляют горсть сухариков или немного тертого сыра — без дополнительной готовки.

