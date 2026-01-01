В Минобороны РФ нашли аргумент против заявления ЦРУ о целях украинских БПЛА

Конечной целью атаки украинских беспилотников 29 декабря являлась резиденция главы государства Владимира Путина в Новгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. Данный вывод сделан на основе расшифровки информации с навигационного блока одного из перехваченных летательных аппаратов, в котором был обнаружен файл с заданием на полет.

Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщала, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на резиденцию президента в Новгородской области. За ночь на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный дрон.

Кроме того, начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков сообщил, что дроны для налета на резиденцию Путина стартовали с украинских территорий — из Сумской и Черниговской областей. По его данным, воздушная угроза с использованием беспилотников самолетного типа была обнаружена приблизительно в 19:20.

Между тем службы нацбезопасности США не подтвердили данные об атаке БПЛА ВСУ на резиденцию российского президента Владимира Путина. ЦРУ якобы установило, что таких попыток не было.