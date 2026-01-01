Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:16

В Минобороны РФ нашли аргумент против заявления ЦРУ о целях украинских БПЛА

МО: конечной целью украинских БПЛА 29 декабря являлась резиденция президента РФ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Конечной целью атаки украинских беспилотников 29 декабря являлась резиденция главы государства Владимира Путина в Новгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. Данный вывод сделан на основе расшифровки информации с навигационного блока одного из перехваченных летательных аппаратов, в котором был обнаружен файл с заданием на полет.

Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщала, что силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на резиденцию президента в Новгородской области. За ночь на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный дрон.

Кроме того, начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков сообщил, что дроны для налета на резиденцию Путина стартовали с украинских территорий — из Сумской и Черниговской областей. По его данным, воздушная угроза с использованием беспилотников самолетного типа была обнаружена приблизительно в 19:20.

Между тем службы нацбезопасности США не подтвердили данные об атаке БПЛА ВСУ на резиденцию российского президента Владимира Путина. ЦРУ якобы установило, что таких попыток не было.

Минобороны РФ
БПЛА
беспилотники
дроны
ВСУ
президенты
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Челси» уволили главного тренера
Маск одним действием «убил» компьютер налоговой США
Стало известно, сколько полицейских следили за порядком на Новый год
Самойлова подарила себе «Монте Карло» и «Олимп»
Патриарх Кирилл осудил жестокую атаку ВСУ в Херсонской области
Киев без козырей и гибель 1,5 тыс. солдат: новости СВО на вечер 1 января
Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области
«Прошу вас»: премьер Словакии призвал к миру на Украине
В российском городе ввели временные ограничения на полеты
Волочкова показала своего «новогоднего» избранника
«Готовилось заранее»: Азаров назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Хакеры сорвали работу почты
Угроза атаки дронов объявлена в российском регионе
Назван регион, который Киев может потерять после атаки на кафе в Новый год
Гагин объяснил, почему бойцы не употребляют шампанское даже в Новый год
Раздел имущества, возобновление карьеры, планы на 2026 год: как живет Алсу
«Иезуитская»: названа смесь, которую могли применить ВСУ при ударе по кафе
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сальдо раскрыл судьбу шести пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы
Гагин сообщил об усилении боевых действий в первые дни Нового года
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.