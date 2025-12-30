Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь ИКИ РАН: самая холодная новогодняя ночь в России будет в Якутске

Якутск станет «полюсом холода» в праздничную ночь с морозом до -42 °C, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Полной противоположностью ему станет Сочи, где ожидается самая теплая новогодняя погода в стране: около +3 °C.

Необычная погодная ситуация сложится в крупнейших городах страны. Благодаря западным воздушным массам в Красноярске и Новосибирске будет аномально тепло для этого региона — всего -1 °C. В то же время уральские миллионники, Челябинск и Екатеринбург, окажутся в зоне более выраженного холода: там прогнозируется -14 и -15 °C соответственно.

На большей части остальной территории России установится классическая зимняя погода. Температурный фон будет колебаться в диапазоне от -5 °C до -15 °C, что обеспечит комфортные условия для праздничных гуляний. Специалисты отмечают, что такие перепады связаны с активным движением теплых фронтов, которые к 31 декабря успеют «прогреть» даже часть сибирских регионов.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается морозная погода. Температура может опуститься до -12–17 °C. К 31 декабря толщина снежного покрова, вероятно, составит 12–15 сантиметров. Дневная температура со вторника, 30 декабря, по четверг, 1 января, будет от -10 до -13 °C.