Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год

Шампанское — главный напиток праздника. Правильно выбранная закуска превратит глоток игристого в фейерверк вкуса. Но здесь есть свои законы, и первый из них: забудьте о жирном и тяжелом. Шампанское требует легкости и изящества. Рассказываем, что стоит подавать к этому напитку, а от чего лучше отказаться.

Первый и главный принцип — контраст

Высокая кислотность шампанского — его основная характеристика. Она требует продуктов с ярким, часто соленым или жирным вкусом, который будет «сбалансирован» пузырьками. Классика жанра — устрицы и морепродукты. Соленые устрицы и нежные гребешки идеально сочетаются с шампанскими брют или экстра-брют.

Второй принцип — легкость

Игристому вину физически трудно «пробиться» через плотные, маслянистые соусы и тяжелую выпечку. Идеальные спутники — продукты с текстурой: хрустящие канапе с мягким козьим сыром и каплей меда, свежие овощи (спаржа, цукини гриль), легкие паштеты из птицы или рыбы. Невыдержанные сыры с белой плесенью (бри, камамбер) — еще одна беспроигрышная пара. Их нежная кремовая текстура и жирность смягчаются кислотностью вина.

Что делать со сладким шампанским? К полусухому (деми сек) или сладкому шампанскому подбирайте не слишком приторные десерты. Идеальны ягоды (клубника, малина, черника), легкие фруктовые тарталетки, безе или панакота. Важно, чтобы десерт был менее сладким, чем напиток, иначе вино покажется кислым и водянистым.

Неожиданные, но блестящие сочетания

Картофельные чипсы или соленый попкорн. Их соленость и жирность создают идеальный контраст с шампанским типа брют.

Жареные орехи (особенно миндаль) с солью.

Суши и сашими. Отлично гармонируют с игристым вином.

Вяленое мясо. Главное — нарезать его тончайшими ломтиками.

Золотые правила подачи

Холод и свежесть. И шампанское, и закуски должны быть идеально свежими и подаваться охлажденными.

Маленькие порции. Закуска — это акцент, а не основное блюдо. Один-два укуса, чтобы освежить восприятие.

Избегайте шоколада, цитрусовых и острых специй. Они конфликтуют со вкусом большинства шампанских, делая его металлическим или горьким.

Экспериментируя с сочетаниями, вы каждый раз будете открывать новый оттенок в знакомом напитке. Хороших вам праздников! Не усердствуйте с алкоголем — он вредит здоровью.

