Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий

Домашняя слабосоленая рыба выходит куда нежнее магазинной: мягкая, маслянистая, с чистым вкусом и аккуратной солью. Для засолки не нужны особые условия — лишь пара продуктов и немного терпения. Такой рецепт подходит для семги, форели или кеты, и каждый раз результат получается предсказуемым и стабильным.

Промойте филе красной рыбы весом около 500 г и тщательно обсушите бумажными салфетками — лишняя влага ухудшает засолку. Смешайте 1,5 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара, при желании добавьте щепотку молотого перца. Обсыпьте смесью филе со всех сторон, немного втирая. Выложите рыбу в стеклянную или керамическую форму, накройте пленкой и уберите в холодильник. Дайте постоять хотя бы 10–12 часов, затем аккуратно промокните поверхность и нарежьте тонкими ломтиками. Лучше оставить рыбу на 18–24 часа.

Совет: для более плотной текстуры положите сверху небольшую тарелку.

