Собираем идеальный салат цезарь с курицей за 10 минут

Салат цезарь — это мировая классика, которая, вопреки распространенному мнению, не требует сложных манипуляций. Главный секрет кроется не в ингредиентах, а в правильной заправке и свежести листьев.

Начните с курицы. Вам понадобится 250 граммов куриного филе. Обжарьте его на гриле или сковороде до полной готовности, нарежьте небольшими ломтиками. Обязательно приправьте курицу солью, перцем и щепоткой сушеного орегано.

Теперь подготовьте основу. Возьмите 1 большой пучок салата. Тщательно промойте листья, обсушите и порвите их руками на небольшие кусочки. Не режьте ножом — это заставит листья быстрее завянуть!

Главный секрет — соус. Вам понадобится 2 столовые ложки майонеза (лучше домашнего), 1 чайная ложка дижонской горчицы, сок 1/3 лимона и 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Добавьте 50 граммов тертого сыра пармезан (или хорошего твердого сыра) и немного черного перца. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Выложите листья салата в большую миску. Добавьте 150 граммов готовых сухариков (лучше всего подойдут из белого хлеба с чесноком). Выложите курицу. Не заправляйте весь салат сразу! Аккуратно полейте соусом ровно столько салата, сколько планируете съесть за один раз. Перемешайте.

Выложите салат на тарелку, сверху украсьте оставшимся тертым пармезаном, настругав его тонкими лепестками. Подавайте немедленно, пока сухарики не размокли, а листья остаются хрустящими.

Совет: для оригинального вкуса добавьте в соус 1 чайную ложку вустерского соуса или немного анчоусов, как в классическом рецепте.

Как приготовить цезарь без курицы? Поделились таким рецептом — оказывается, именно он ближе всего к оригинальному!