Смешиваю творог, сыр, яйца — и через 10 минут вкусный завтрак уже на столе: рецепт сытного блина

Если вы устали от обычных блинчиков и хотите сытного, полезного приема пищи, этот рецепт для вас. Смешиваю творог, сыр, яйца — и через 10 минут вкусный завтрак уже на столе!

Вкус творожно-сырного блина невероятно насыщенный: он сытный, плотный, но нежный, с яркими нотами творога и сыра в каждом кусочке, а золотистая корочка придает приятную хрусткость.

Рецепт: вам понадобится 150 г творога (лучше мягкого), 50 г тертого твердого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. муки, щепотка соли. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте тертый сыр, яйца, соль. Тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте муку и снова перемешайте. Тесто должно получиться густым, как на оладьи. Разогрейте на среднем огне сковороду с небольшим количеством масла. Выложите всю творожную массу, распределите лопаткой в круглый блин толщиной примерно 1–1,5 см. Накройте сковороду крышкой и жарьте на среднем огне 4–5 минут до появления румяной корочки снизу. Затем аккуратно переверните блин, накройте крышкой и жарьте еще 3–4 минуты до готовности. Подавайте горячим, разрезав на порции.

