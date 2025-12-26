Творожные слойки из лаваша на завтрак: бесподобная вкуснятина — много начинки и мало теста

Творожные слойки из лаваша на завтрак: бесподобная вкуснятина — много начинки и мало теста

Приготовьте невероятно быстрые и вкусные творожные слойки из лаваша, которые станут идеальным завтраком или перекусом. В них много начинки и мало теста!

Это бесподобная вкуснятина: хрустящая, пропитанная яйцом оболочка из лаваша и нежная, сливочная, ароматная творожно-сырная начинка с зеленью.

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г творога, 100 г тертого сыра, пучок укропа, соль по вкусу, 2 яйца, 3 ст. л. молока, растительное масло для жарки. Для начинки смешайте творог, тертый сыр, рубленную зелень и соль. Лаваш разрежьте на широкие полоски. На каждый кусок положите 1–2 столовые ложки начинки и заверните конвертиком или трубочкой, как вам удобно, стараясь, чтобы начинка не выпадала. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Каждую слойку обмакните в яичную смесь со всех сторон. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте слойки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить львовский сырник по-домашнему: лучше запеканки и сырников.