Львовский сырник по-домашнему: простой в приготовлении, но очень нежный — лучше запеканки и сырников

Приготовьте знаменитый львовский сырник — творожный десерт с хрустящей корочкой и воздушной текстурой. Он прост в приготовлении, по-домашнему вкусный и очень нежный. Лучше запеканки и сырников!

Вам понадобится: 1 кг творога (жирностью 9% и более), 5 яиц, 200 г сахара, 200 г сливочного масла (размягченного), 200 г сметаны, 1 ч. л. ванилина, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. манной крупы, цедра одного лимона. Творог тщательно протрите через сито. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до белой пены, добавьте масло, сметану, ванилин, цедру. Соедините с творогом, всыпьте манку и разрыхлитель. Белки взбейте в крутую пену и аккуратно вмешайте в тесто. Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями. Выложите массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до золотистой корочки. Дайте полностью остыть в форме.

Вкус львовского сырника по-домашнему — это идеальный баланс: кремовая, тающая текстура с яркой цитрусовой нотой и хрустящей сладкой верхушкой. Подавайте сырник холодным, посыпав сахарной пудрой.

