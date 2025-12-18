Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 06:46

Львовский сырник по-домашнему: простой в приготовлении, но очень нежный — лучше запеканки и сырников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте знаменитый львовский сырник — творожный десерт с хрустящей корочкой и воздушной текстурой. Он прост в приготовлении, по-домашнему вкусный и очень нежный. Лучше запеканки и сырников!

Вам понадобится: 1 кг творога (жирностью 9% и более), 5 яиц, 200 г сахара, 200 г сливочного масла (размягченного), 200 г сметаны, 1 ч. л. ванилина, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. манной крупы, цедра одного лимона. Творог тщательно протрите через сито. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до белой пены, добавьте масло, сметану, ванилин, цедру. Соедините с творогом, всыпьте манку и разрыхлитель. Белки взбейте в крутую пену и аккуратно вмешайте в тесто. Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями. Выложите массу и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут до золотистой корочки. Дайте полностью остыть в форме.

Вкус львовского сырника по-домашнему — это идеальный баланс: кремовая, тающая текстура с яркой цитрусовой нотой и хрустящей сладкой верхушкой. Подавайте сырник холодным, посыпав сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог с маком — вкусная замена запеканкам.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак за 5 минут без суеты и грязной посуды: тосты с корицей, которые выглядят как из кафе, а готовятся на скорую руку
Общество
Завтрак за 5 минут без суеты и грязной посуды: тосты с корицей, которые выглядят как из кафе, а готовятся на скорую руку
Из одной кондитерской посыпки и курицы сделала шедевр: биточки с грибным соусом
Общество
Из одной кондитерской посыпки и курицы сделала шедевр: биточки с грибным соусом
Измир кефтеси: готовлю турецкие фрикадельки с картофелем — быстрый ужин в одной сковороде
Общество
Измир кефтеси: готовлю турецкие фрикадельки с картофелем — быстрый ужин в одной сковороде
Так курицу готовят в Финляндии: открыл для себя идеальный соус — он раскрывает вкус мяса и дарит хрустящую корочку
Общество
Так курицу готовят в Финляндии: открыл для себя идеальный соус — он раскрывает вкус мяса и дарит хрустящую корочку
Один рецепт — два вкуснейших рулета: готовлю на все праздники, не только на Новый год
Общество
Один рецепт — два вкуснейших рулета: готовлю на все праздники, не только на Новый год
рецепты
творог
завтраки
сырники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп озвучил неожиданный факт об американской армии
Названы четыре города, где в 2026 году введут туристический налог
МО РФ назвало число сбитых БПЛА над Россией
Синоптик рассказала, стоит ли москвичам ожидать снега в новогоднюю ночь
Летающий кругами американский беспилотник RQ-4 заметили над Черным морем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 декабря: инфографика
Для детей на Новый год: канапе на шпажках из банана, киви и клубники
Забудьте о канапе! Фуршетный хит из лаваша и сырка — готовим за 15 минут
Адвокат назвала четыре причины для возврата квартиры по договору дарения
Венесуэла отреагировала на слова Трампа о блокаде танкеров
Фитнес-тренер рассказал, чем можно заменить жим штанги лежа
Адвокат объяснил, почему СБУ не сможет задержать Киркорова
Россиянам рассказали, как защитить себя при покупке квартиры в новостройке
Названо число погибших при пожаре в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
«Рок-звезда переговоров»: в США рассказали о выгоде восстановления Украины
Россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию в два раза
Атака ВСУ на Батайск привела к гибели мирных жителей
Трамп в своем обращении проигнорировал Венесуэлу
Дачникам раскрыли, как заставить СНТ предоставить реквизиты на оплату услуг
Умер выдающийся глава Камчатки прошлого века
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Россия

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.