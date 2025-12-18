Новый год-2026
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук

Депутат Матвеев: бизнесмены пугают скрытой безработицей, и люди в это верят

Периодически бизнесмены делают шокирующие заявления, что в России не хватает пять миллионов рабочих рук, а люди верят эти заявлениям, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, кадры найдутся, если платить им конкурентоспособную зарплату.

Периодически бизнесмены делают шокирующие заявления: «Нам не хватает 5 млн рабочих рук!» Люди начинают воспринимать всю эту лабуду как реальность. На самом деле у нас в стране огромный процент скрытой безработицы. Россиянин не пойдет работать за 20 тысяч. Кажется, что рабочих рук нет, хотя они найдутся, если платить больше, — сказал Матвеев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране продолжает фиксироваться рекордно низкий уровень безработицы. По его словам, данный показатель в настоящий момент составляет 2,2%. Глава государства отметил, что РФ «предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы».

мигранты
безработица
бизнесмены
Госдума
депутаты
