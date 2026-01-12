Каллас рассказала, кто спасет Гренландию от США Каллас заявила, что НАТО способно обеспечить безопасность Гренландии

НАТО в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии, заявила Welt глава евродипломатии Кая Каллас. Она также признала стратегическую значимость территорий, на которые претендуют США.

Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения. Возле острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии находятся редкоземельные элементы, — сообщила Каллас.

Глава евродипломатии отметила, что США все-таки остаются ключевым союзником Евросоюза. При этом она признала, что в настоящий момент партнерство переживает непростой этап.

Ранее появилась информация, что Германия намерена выдвинуть инициативу по созданию совместной миссии НАТО под названием «Арктический страж», которая будет заниматься мониторингом и обеспечением безопасности в Арктическом регионе, включая Гренландию. Предполагается, что новая миссия будет выстроена по образцу операции «Балтийский страж». Таким образом, Германия хочет снизить напряженность с США из-за угроз аннексии Гренландии.