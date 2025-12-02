Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 17:44

Путин заявил о сохранении рекордно низкой безработицы в России

Путин: уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне в 2,2%

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В России продолжает фиксироваться рекордно низкий уровень безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии XVI инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, данный показатель в настоящий момент составляет 2,2%. Трансляция выступления главы государства идет на сайте мероприятия.

Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей и инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы. Так, у нас сохраняется рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, — сказал Путин.

Ранее президент отметил, что внутри российских властей достигнут полный консенсус по вопросам экономической политики. Он добавил, что власти работают в тесном контакте с бизнесом и регионами.

Также глава государства заявил, что западные страны стремятся устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою «ускользающую монополию». По его словам, современный мир полон нестабильности, часть которой вызвана нечестными методами давления со стороны Запада.

