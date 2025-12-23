Новый год-2026
Россиянин прокатил на капоте пострадавшего в ДТП водителя

В Челябинской области водитель прокатил другого на капоте автомобиля после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Челябинске произошел инцидент, где водитель Hyundai, ставший виновником аварии, после столкновения с Nissan прокатил на капоте водителя пострадавшего автомобиля на несколько сотен метров. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, пишет 74.RU.

Ситуация развивалась вечером на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева, где столкнулись два автомобиля. После аварии водитель Hyundai покинул место происшествия. Водитель Nissan, не растерявшись, решил последовать за ним и догнал нарушителя на Каслинской улице, когда тот остановился на светофоре. Попытавшись задержать виновника, он столкнулся с тем, как водитель Hyundai резко тронулся с места, сбросив его на капот.

По информации ГАИ Челябинска, водитель Nissan получил травмы и был госпитализирован. Инспекторы ДПС оперативно нашли и задержали водителя Hyundai, который теперь проходит дальнейшее разбирательство в отделении полиции.

Ранее в Кемерово столкнулись три автомобиля, сообщили в ГАИ. В ДТП участвовали «Газель» и две иномарки: Honda и Chery. В результате аварии никто не пострадал, также не было жертв.

