18 января 2026 в 03:50

Стало известно, сколько в среднем получают курьеры

РИА Новости: курьеры в России получают почти 170 тыс. рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предлагаемая зарплата для курьеров в России за последний месяц в среднем составляет почти 170 тыс. рублей, передает РИА Новости. В материале сказано, что больше всего получают сотрудники в Республике Северная Осетия-Алания — там выплаты доходят до 190,8 тыс. рублей.

На втором месте Кабардино-Балкарская Республика, на третьем и четвертом Московская область и Ямало-Ненецкий АО соответственно — по 190 тыс. рублей. Высокие зарплаты зафиксированы также в Удмуртской Республике (189,6 тыс. рублей). Чуть больше получают российские водители: их средние зарплаты за последний месяц достигли 210 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, что в России в октябре единственной отраслью, где средняя зарплата превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование. Средний доход работников в этом сегменте составил 439,6 тыс. рублей. В пятерку отраслей с самыми высокими средними зарплатами вошли холдинговые компании (322,4 тыс. рублей), управление фондами (257,8 тыс. рублей), негосударственные пенсионные фонды (256 тыс. рублей) и рыболовство (251,9 тыс. рублей).

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты. Парламентарий уточнил, что соответствующая инициатива предусматривает повышение выплат не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

