18 января 2026 в 02:01

Дания усилила контроль над российскими танкерами в Балтийских проливах

Посол Барбин: танкеры с российской нефтью находятся под прицелом Копенгагена

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Танкеры с российской нефтью стали объектом пристального внимания со стороны Дании, заявил ТАСС посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, контроль за судами ужесточен при проходе через Балтийские проливы.

Под прицелом Копенгагена танкеры с российской нефтью. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении обслуживания на рейде, — сообщил Барбин.

Дипломат подчеркнул, что международное право гарантирует свободу судоходства. Российская сторона уверена, что Дания понимает и соблюдает эти принципы.

Ранее США запросили судебные ордера на задержание еще нескольких десятков танкеров, которые связаны с нефтью Венесуэлы. Зафиксировано множество запросов на гражданскую конфискацию в окружные суды, в основном в Вашингтоне.

До этого беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов турецкого города Кастамону. Судно «Эльбус», которое шло под флагом Палау, получило повреждения верхней части корпуса. Экипаж не пострадал. Поврежденный танкер отбуксировали в порт Инеболу, чтобы детально осмотреть и принять меры безопасности. Технические исследования в порту позволят установить источник атаки и масштаб повреждений.

