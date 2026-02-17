Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки

Иран может быстро перекрыть Ормузский пролив, если сочтет это необходимым, заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири. Он пояснил, что в случае появления подходящего повода военные проведут такую операцию без промедления, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Если возникнет предлог для закрытия Ормузского пролива, то наши вооруженные силы выполнят эту операцию в самые кратчайшие сроки, — сказал Тангсири.

Это заявление прозвучало на фоне учений, которые Иран проводит в акватории пролива. Прежде в ходе маневров военно-морские силы республики уже запускали ракеты. Учения стартовали в понедельник, чтобы проверить готовность подразделений и отработать защиту от возможных угроз в этом районе.

Ормузский пролив — это важнейший морской путь, по которому перевозят огромные объемы нефти. Примерно пятая часть всего мирового «черного золота» проходит именно здесь.

Ранее стало известно, что ключевым условием Тегерана на стартовавшем в Женеве новом раунде переговоров с США стало полное и окончательное снятие всех экономических санкций. Тегеран также намерен обсудить с Вашингтоном вопросы «доверия к мирной ядерной программе Ирана».