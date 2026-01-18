Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 03:40

Украинский город содрогнулся из-за взрыва на фоне воздушной тревоги

В Харькове прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский 24 телеканал в Telegram-канале. Там не стали указывать, пострадали ли какие-то важные объекты внутри города.

Взрыв в Харькове, — сказано в публикации СМИ.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области уже примерно полчаса.

Ранее также мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

Ранее в МО РФ передавали, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».

