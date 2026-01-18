Мерц ополчился на немцев, которые пропускают работу по причине болезни Мерц раскритиковал немцев за большое количество больничных

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал количество случаев заболеваний среди жителей, где в среднем немцы берут около 14,5 дня больничного. Он усомнился, что все эти больничные, по которым сотрудники пропускают работу, действительно необходимы, передает газета Der Tagesspiegel.

Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают по причине болезни. Это действительно правильно? Это действительно необходимо? — заявил он.

Мерц уверен, что граждан необходимо побудить больше работать, чтобы повышать экономические показатели страны. Так, он, например, предложил отменить возможность получения больничного по телефону.

Ранее Мерц выступил с критикой отношения жителей страны к труду и призвал немцев работать больше. По его словам, текущий уровень производительности экономики ФРГ не позволяет гарантировать сохранение благосостояния в будущем. Канцлер также обратил внимание, что жители Швейцарии в среднем работают примерно на 200 часов в год больше, чем немцы. Мерц подчеркнул, что не считает различия в трудовой активности обусловленными какими-либо врожденными факторами.

До этого Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, сообщила, что в России могут рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю после завершения специальной военной операции. Однако сейчас, в условиях наращивания производства и работы многих предприятий в три смены, это может привести к увеличению стоимости продукции, отметила она.