18 января 2026 в 04:00

Мерц ополчился на немцев, которые пропускают работу по причине болезни

Мерц раскритиковал немцев за большое количество больничных

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал количество случаев заболеваний среди жителей, где в среднем немцы берут около 14,5 дня больничного. Он усомнился, что все эти больничные, по которым сотрудники пропускают работу, действительно необходимы, передает газета Der Tagesspiegel.

Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают по причине болезни. Это действительно правильно? Это действительно необходимо?заявил он.

Мерц уверен, что граждан необходимо побудить больше работать, чтобы повышать экономические показатели страны. Так, он, например, предложил отменить возможность получения больничного по телефону.

Ранее Мерц выступил с критикой отношения жителей страны к труду и призвал немцев работать больше. По его словам, текущий уровень производительности экономики ФРГ не позволяет гарантировать сохранение благосостояния в будущем. Канцлер также обратил внимание, что жители Швейцарии в среднем работают примерно на 200 часов в год больше, чем немцы. Мерц подчеркнул, что не считает различия в трудовой активности обусловленными какими-либо врожденными факторами.

До этого Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, сообщила, что в России могут рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю после завершения специальной военной операции. Однако сейчас, в условиях наращивания производства и работы многих предприятий в три смены, это может привести к увеличению стоимости продукции, отметила она.

Фридрих Мерц
ФРГ
больничные
болезни
