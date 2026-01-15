Атака США на Венесуэлу
Немцев призвали больше работать

Мерц призвал граждан Германии больше работать

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой отношения жителей страны к труду и призвал немцев работать больше, сообщает NTV. По его словам, текущий уровень производительности экономики ФРГ не позволяет гарантировать сохранение благосостояния в будущем.

В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая. Если сказать еще яснее, при таком балансе между работой и личной жизнью и четырехдневной рабочей неделей процветание нашей страны, которое у нас есть сегодня, в будущем не удастся сохранить. И поэтому мы должны больше работать, — сказал Мерц.

Канцлер также обратил внимание, что жители Швейцарии в среднем работают примерно на 200 часов в год больше, чем немцы. Мерц подчеркнул, что не считает различия в трудовой активности обусловленными какими-либо врожденными факторами.

Ранее Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, сообщила, что в России могут рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю после завершения специальной военной операции. Однако сейчас, в условиях наращивания производства и работы многих предприятий в три смены, это может привести к увеличению стоимости продукции, отметила она.

