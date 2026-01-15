Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 15:14

Воробьев рассказал о социальной ипотеке для врачей и педагогов Подмосковья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Московской области в 2026 году планируется выдать врачам, педагогам, ученым и тренерам еще 219 сертификатов на получение социальной ипотеки, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Соответствующая программа была запущена 10 лет назад. Она помогает региону привлекать на работу ценных специалистов.

Регион растет, мы строим новые школы, больницы, развиваем наукограды, и очень важно, чтобы профессионалы приезжали к нам и хотели здесь остаться. Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но и хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне, — подчеркнул Воробьев.

Он уточнил, что за 10 лет существования программы новое жилье приобрели свыше 3,5 тыс. семей. В текущем году такую возможность получат более 80 медиков, 73 педагога, 60 молодых ученых и пять тренеров. Прием заявок на участие в программе проведут с 15 по 27 февраля.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова заявила, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу важные изменения в правилах программы семейной ипотеки. Основное нововведение запретит одной семье оформлять более одного льготного кредита по данной госпрограмме.

Андрей Воробьев
Подмосковье
ипотека
регионы
