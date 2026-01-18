Россиянам назвали количество выходных в 2026 году Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году вместе с праздниками

Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, рабочих дней будет 247.

В 2026 году предусмотрено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней, — отметила Подольская.

Она добавила, что соотношение выходных и рабочих дней в 2026 году составляет примерно один к двум. При этом в производственном календаре не учитывается возможный отпуск сотрудника, поэтому к этим числам можно добавлять еще 28 дней.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что, согласно прогнозам, россиянам придется ждать повторения рекордно длинных новогодних каникул, растянувшихся на 12 дней, до 2032 года. В 2027 году праздники, вероятно, продлятся 11 дней. Длинные каникулы, совпадающие с зимними школьными, полюбились многим семьям. В предыдущие годы длительность новогоднего отдыха составляла от 9 до 11 дней.

Тем временем в феврале жителей России ожидают продолжительные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, которые продлятся с 21 по 23 число, свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством РФ. К работе необходимо будет вернуться только во вторник, 24 февраля.