Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 03:33

Россиянам назвали количество выходных в 2026 году

Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году вместе с праздниками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, рабочих дней будет 247.

В 2026 году предусмотрено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней, — отметила Подольская.

Она добавила, что соотношение выходных и рабочих дней в 2026 году составляет примерно один к двум. При этом в производственном календаре не учитывается возможный отпуск сотрудника, поэтому к этим числам можно добавлять еще 28 дней.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что, согласно прогнозам, россиянам придется ждать повторения рекордно длинных новогодних каникул, растянувшихся на 12 дней, до 2032 года. В 2027 году праздники, вероятно, продлятся 11 дней. Длинные каникулы, совпадающие с зимними школьными, полюбились многим семьям. В предыдущие годы длительность новогоднего отдыха составляла от 9 до 11 дней.

Тем временем в феврале жителей России ожидают продолжительные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, которые продлятся с 21 по 23 число, свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством РФ. К работе необходимо будет вернуться только во вторник, 24 февраля.

праздники
выходные
Россия
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц ополчился на немцев, которые пропускают работу по причине болезни
Стало известно, сколько в среднем получают курьеры
Украинский город содрогнулся из-за взрыва на фоне воздушной тревоги
Россиянам назвали количество выходных в 2026 году
Трамп хочет заставить страны платить за членство в Совете мира
«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Филадельфию» в матче НХЛ
Фаза Луны сегодня, 18 января: что принесет первое новолуние 2026 года?
Медведчук рассказал, кто может забрать полномочия у Зеленского
Трое погибли и семеро пострадали в результате пожара в торговом центре
Эксперт раскрыл детали работы российского аналога Starlink
Назван победитель матча за третье место Кубка африканских наций
Дания усилила контроль над российскими танкерами в Балтийских проливах
Чулки, мини, молодые бойфренды: как пытается омолодиться 67-летняя Мадонна
Российские «Тюльпаны» сравняли с землей важный объект ВСУ
Гороскоп на 18 января: меняем планы, бережем здоровье и храним спокойствие
Уолтц не заметил нарушения международного права в ситуации с Гренландией
В Египте просят миллионы рублей за впавшую в кому россиянку
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения
Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию
Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.