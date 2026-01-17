Атака США на Венесуэлу
Число аварий с каршерингом в Москве заметно снизилось

Число ДТП с арендными автомобилями в Москве снизилось на 9% за 2025 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За 2025 год количество ДТП в Москве с участием арендованных автомобилей снизилось на 9%, сообщили в пресс-службе столичного дептранса. При этом общее число поездок на арендованных машинах, напротив, выросло.

Отмечается, что для повышения безопасности все пользователи проходят обязательную верификацию. В сервисе также действует система оценки стиля вождения и формирования рейтинга клиентов.

Ранее на северо-западе Москвы в результате ДТП было перекрыто движение. Авария произошла в районе станции МЦД-2. По предварительным данным, водитель Nissan съехал с дороги под мостом и вылетел на железнодорожные пути.

До этого новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам междугороднего автобуса, который сломался в сильный мороз. Транспортное средство следовало из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В салоне находились 49 пассажиров. В сотрудничестве с администрацией их всех разместили в придорожном кафе, а автобус отбуксировали на парковку.

Кроме того, сотрудники полиции остановили в Еланском районе Волгоградской области автомобиль Skoda, которым управлял 10-летний мальчик. На пассажирском сиденье находился нетрезвый отец ребенка. Внимание инспекторов привлек неуверенный стиль езды юного водителя. Как объяснил отец несовершеннолетнего, они с сыном возвращались домой из гостей. Поскольку сам мужчина был нетрезв, он доверил руль сыну.

