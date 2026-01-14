В Новосибирске спасатели помогли пассажирам сломанного в мороз автобуса

Новосибирские спасатели оказали помощь пассажирам автобуса, сломавшегося в сильный мороз, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Алтайскому краю. Всего в транспорте находились 49 пассажиров.

В ведомстве рассказали, что междугородний автобус следовал из Каменогорска (Казахстан) в Новосибирск. В сотрудничестве с администрацией всех пассажиров разместили в придорожном кафе, автобус отбуксировали на парковку, а спасатели помогли водителям с ремонтом транспортного средства.

Инцидент произошел на фоне резкого похолодания и действовавшего в регионе штормового предупреждения. В ближайшие сутки температура в Алтайском крае может снизиться до -40 градусов.

Ранее сообщалось, что значительное похолодание ожидается в предстоящие дни на большей части территории России. Аномальные морозы до минус 40 градусов ударят по Томской, Новосибирской областям и югу Красноярского края.