Полиция раскрыла сеть «автоподставщиков» в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении крупной группы мошенников, специализировавшихся на обмане страховых компаний за счет подставных ДТП, сообщила газета «Фонтанка». По версии следствия, участники схемы приобретали дорогостоящие автомобили на подставных лиц и намеренно провоцировали столкновения с машинами каршеринговых сервисов.

С 2022 года злоумышленники, предположительно, организовали более 50 подобных инцидентов, которые фиксировались как реальные дорожно-транспортные происшествия для получения страхового возмещения. Следствие считает, что в криминальную цепочку были вовлечены не только номинальные владельцы машин, но и эксперты по оценке ущерба, помогавшие завышать суммы выплат. После фиксации «аварии» мошенники обращались в страховые организации, требуя компенсации за повреждения премиального автотранспорта. В результате действий фигурантов три компании лишились суммы, превышающей 23 млн рублей.

На данный момент расследование завершено, и все материалы переданы в Ленинский районный суд. Обвинение настаивает на том, что преступления носили системный и тщательно спланированный характер. Если вина 19 подсудимых будет доказана, им грозят длительные сроки заключения.

