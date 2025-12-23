Новый год-2026
ДТП с участием трех машин произошло в Кузбассе

В Кемерово столкнулись три автомобиля, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на Госавтоинспекцию по городу. Участниками массового ДТП стали «ГАЗель» и две иномарки Honda и Chery.

Обстоятельства произошедшего уточняются, — отметили в ведомстве.

ДТП случилось на Логовом шоссе в Рудничном районе. Авария обошлась без пострадавших.

Ранее смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

До этого авария в городском округе Балашиха парализовала движение по Восточному шоссе. Все попавшие в аварию автомобили получили серьезные повреждения. Один из грузовиков потерял газовый баллон.

