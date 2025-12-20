Новый год-2026
20 декабря 2025 в 17:23

В Подмосковье парализовано движение после ДТП

Восточное шоссе под Москвой полностью перекрыто после столкновения грузовиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Авария в городском округе Балашиха парализовала движение по Восточному шоссе, пишет Telegram-канал «Русавкино-Романово | Балашиха». О причинах ДТП и пострадавших не сообщается.

На трассе от Зари в сторону Балашихи серьезное ДТП с грузовиком. Восточное шоссе сейчас полностью перекрыто, — сообщает канал.

Судя по видео, все попавшие в аварию автомобили получили серьезные повреждения. Один из грузовиков потерял газовый баллон.

Ранее в Чувашии в результате ДТП погибли двое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа, а также водитель. ДТП произошло на 34-м километре автодороги Чебоксары — Сурское. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд 41-летнего водителя Toyota на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой Грантой», в которой находились сотрудники администрации.

До этого в Пермской области 21-летний местный житель угнал машину старшей сестры и врезался в фонарный столб. Молодой человек тайком вытащил у родственницы ключи от автомобиля и решил покататься. В какой-то момент он потерял управление, врезался в столб и съехал в кювет. Причиненный им ущерб оценили в 700 тыс. рублей.

