Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:40

Молодой пермяк врезался в фонарный столб на угнанной иномарке сестры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Пермской области 21-летний местный житель угнал машину старшей сестры и врезался в фонарный столб, пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел в Куединском округе. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Угон автомобиля».

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с возмещением причиненного материального ущерба. Приговор вступил в законную силу, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, молодой человек тайком вытащил у сестры ключи от автомобиля и решил покататься. В какой-то момент он потерял управление, врезался в столб и съехал в кювет. Причиненный им ущерб оценили в 700 тыс. рублей.

Ранее в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста и угнала его машину. Конфликт возник, когда водитель попросил ее воздержаться от употребления алкоголя в автомобиле.

регионы
Прикамье
ДТП
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.