Молодой пермяк врезался в фонарный столб на угнанной иномарке сестры

В Пермской области 21-летний местный житель угнал машину старшей сестры и врезался в фонарный столб, пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел в Куединском округе. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Угон автомобиля».

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с возмещением причиненного материального ущерба. Приговор вступил в законную силу, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, молодой человек тайком вытащил у сестры ключи от автомобиля и решил покататься. В какой-то момент он потерял управление, врезался в столб и съехал в кювет. Причиненный им ущерб оценили в 700 тыс. рублей.

Ранее в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста и угнала его машину. Конфликт возник, когда водитель попросил ее воздержаться от употребления алкоголя в автомобиле.