Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 23:44

Бойцу СВО пришлось поменять паспорт по удивительной причине

МВД Прикамья: паспорт в нагрудном кармане спас бойца СВО от смертельного ранения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Паспорт гражданина РФ спас от гибели военнослужащего СВО из Пермского края, сообщила пресс-служба регионального МВД. Документ, который боец всегда носил в нагрудном кармане, принял на себя удар осколка во время обстрела. После этого герою оперативно оформили новый паспорт.

Сообщается, что 25-летний гвардии младший лейтенант из Чусового, служащий в 752-м мотострелковом полку, получил ранение в грудь в мае этого года. Однако смертельного исхода удалось избежать — основной удар принял на себя его паспорт. Во время отпуска в октябре военнослужащий обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России «Чусовской», где ему помогли в ускоренном порядке оформить новый документ, заменяющий испорченный.

Ранее командир российских военных с позывным Китаец рассказал, что смог выжить после прицельной атаки тяжелого дрона ВСУ «Баба-яга». Российская группа успешно отработала по целям, после чего сторона противника запустила БПЛА, уточнил военный. В МО РФ данную информацию не комментировали.

паспорта
ранения
СВО
Прикамье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День педиатра: чествуем детских врачей 20 ноября
Личная жизнь, оскорбления Лукашенко, ссора с Киркоровым: где сейчас Агурбаш
«Бредовый»: Трамп дал неожиданную оценку украинскому конфликту
Названа причина продолжения боев в Сумской области
Один из известных сторонников Трампа намерен покинуть его администрацию
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 ноября 2025 года
Приметы 20 ноября — Федот Ледостав: берегитесь гололеда и будьте щедры
Генассамблея ООН решила судьбу резолюции об «олимпийском перемирии»
Мерц назвал самый серьезный рычаг давления на Россию
Раскрыты подробности нового плана США по урегулированию на Украине
Бойцу СВО пришлось поменять паспорт по удивительной причине
Мерц дважды обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией
Российские силы ликвидировали снимавших постановку бойцов ВСУ
Концерт известной пианистки отменили из-за Украины
Литва проинформировала Белоруссию о важном решении
Повышение утильсбора с 1 декабря: какие машины еще можно будет купить
Песков назвал условие для организации разговора Путина и Трампа
Шесть российских судей могут привлечь к уголовной ответственности
«Остался один»: Трамп посчитал, сколько конфликтов успел урегулировать
ФРГ не будет извиняться за проведенную иерархизацию по отношению к Бразилии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.