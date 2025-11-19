Бойцу СВО пришлось поменять паспорт по удивительной причине

Паспорт гражданина РФ спас от гибели военнослужащего СВО из Пермского края, сообщила пресс-служба регионального МВД. Документ, который боец всегда носил в нагрудном кармане, принял на себя удар осколка во время обстрела. После этого герою оперативно оформили новый паспорт.

Сообщается, что 25-летний гвардии младший лейтенант из Чусового, служащий в 752-м мотострелковом полку, получил ранение в грудь в мае этого года. Однако смертельного исхода удалось избежать — основной удар принял на себя его паспорт. Во время отпуска в октябре военнослужащий обратился в отдел по вопросам миграции ОМВД России «Чусовской», где ему помогли в ускоренном порядке оформить новый документ, заменяющий испорченный.

Ранее командир российских военных с позывным Китаец рассказал, что смог выжить после прицельной атаки тяжелого дрона ВСУ «Баба-яга». Российская группа успешно отработала по целям, после чего сторона противника запустила БПЛА, уточнил военный. В МО РФ данную информацию не комментировали.