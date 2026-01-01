Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 10:12

Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере

На Колыме сотрудники МЧС эвакуировали вертолетом потерявшего сознание работника

Фото: t.me/mchs_magadan*
Спасатели Магаданской области эвакуировали работника артели, который потерял сознание на отдаленном участке, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Для спасательной операции пришлось привлекать вертолет Ми-8. Эвакуацию осложняла заснеженная труднопроходимая местность.

В Ягоднинском районе Магаданской области один из работников артели почувствовал недомогание и потерял сознание, потребовалась экстренная помощь врачей. До ближайшего населенного пункта — 490 километров бездорожья, — сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасателям пришлось задействовать и снегоходы. На них везли пострадавшего до места эвакуации. По прибытии в областной центр мужчину доставили в местную больницу.

Ранее в итальянских Альпах произошла авария на канатной дороге: четверо пострадавших, включая ребенка, и около 100 пассажиров, оказавшихся в ловушке, были эвакуированы с помощью вертолетов. ЧП случилось на станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло, регион Пьемонт. По предварительным данным, одна из кабин не сбросила скорость при подходе к станции, что привело к удару об ограждения.

эвакуация
Магаданская область
вертолеты
спасатели
