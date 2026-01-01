Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере

На Колыме сотрудники МЧС эвакуировали вертолетом потерявшего сознание работника

Спасатели Магаданской области эвакуировали работника артели, который потерял сознание на отдаленном участке, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Для спасательной операции пришлось привлекать вертолет Ми-8. Эвакуацию осложняла заснеженная труднопроходимая местность.

В Ягоднинском районе Магаданской области один из работников артели почувствовал недомогание и потерял сознание, потребовалась экстренная помощь врачей. До ближайшего населенного пункта — 490 километров бездорожья, — сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасателям пришлось задействовать и снегоходы. На них везли пострадавшего до места эвакуации. По прибытии в областной центр мужчину доставили в местную больницу.

