Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере

Спасатели Магаданской области эвакуировали работника артели, который потерял сознание на отдаленном участке, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Для спасательной операции пришлось привлекать вертолет Ми-8. Эвакуацию осложняла заснеженная труднопроходимая местность.
В Ягоднинском районе Магаданской области один из работников артели почувствовал недомогание и потерял сознание, потребовалась экстренная помощь врачей. До ближайшего населенного пункта — 490 километров бездорожья, — сообщили в МЧС.
Уточняется, что спасателям пришлось задействовать и снегоходы. На них везли пострадавшего до места эвакуации. По прибытии в областной центр мужчину доставили в местную больницу.
