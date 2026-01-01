Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 10:10

Россияне встретили Новый год в поезде из-за транспортного коллапса

Пассажиры поезда Москва — Имеретинский курорт встретили Новый год в вагоне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пассажиры поезда № 044 Москва — Имеретинский курорт встретили Новый год в вагоне из-за транспортного коллапса, сообщает «Осторожно новости». Состав задержался более чем на 20 часов.

Один из пассажиров рассказал, что покупал еду и шампанское в вагоне-ресторане. Причем, по его словам, порция стоила 500 рублей. Отмечается, что продукты должны были выдать в Белореченской, но поезд туда так и не доехал.

Ранее в связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения задержались 55 поездов. Кроме того, изменилось время отправления ряда поездов: № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 358 Имеретинский Курорт — Уфа и других. Железнодорожники делали все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения.

Кроме того, из-за мощного снегопада также оказалось парализовано дорожное движение в Сочи. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

