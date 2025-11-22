Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 20:09

Россиянка выдумала дочь и обманула моряка на почти миллион рублей

В Прикамье осудили женщину за мошенничество с несуществующей дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Прикамье полиция завершила расследование уголовного дела против женщины, которая выдумала дочь и выманила у своего 47-летнего возлюбленного, моряка дальнего плавания, почти 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Аферистка получала деньги на содержание и лечение несуществующего ребенка на протяжении трех лет и тратила их на личные нужды.

Сотрудниками полиции установлено, что обвиняемая в течение 3 лет систематически выманивала у своего 47-летнего возлюбленного деньги, вводя его в заблуждение, — говорится в публикации.

Мужчина узнал об обмане, когда обратился в суд для установления отцовства. Выяснилось, что свидетельство о рождении дочери женщина скачала из интернета, а ребенка никогда не существовало. По данным следствия, материальный ущерб составил 835 тысяч рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее жительница Тюмени обманула около 20 семей из Крыма, предлагая фиктивные услуги суррогатного материнства. С помощью поддельных документов она получала предоплату за медицинские обследования и дорогу, а затем резко прекращала общение. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

