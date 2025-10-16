Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:10

Россиянка обманула десятки семей, обещая суррогатное материнство

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Тюмени обманула десятки семей в Крыму, предлагая услуги суррогатного материнства, сообщает Readovka.news. На удочку аферистки попались около 20 супружеских пар. Женщину оставили под домашним арестом.

По информации следствия, в 2024 году житель Симферополя обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина и его жена перевели женщине из Тюмени свыше 340 тысяч рублей якобы на подготовку к суррогатному материнству, в том числе на медицинские анализы. Позже выяснилось, что документы, которые она предоставила, оказались поддельными.

Расследование показало, что подозреваемая находила клиентов в интернете, запрашивала деньги на обследования и дорогу, а затем сообщала о невозможности проведения процедуры и исчезала. В некоторых случаях она лично встречалась с жертвами, но под разными предлогами отказывалась предоставлять обещанные услуги.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал с мошенницы 1 млн 132 тыс. рублей после того, как она выманила у супружеской пары крупную сумму денег. Аферистка предлагала помощь, в том числе «лечение волшебными палочками».

Россия
Крым
материнство
россиянки
