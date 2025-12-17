В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП

В Чувашии в результате ДТП погибли двое сотрудников администрации Порецкого муниципального округа, а также водитель, сообщил в Telegram-канале глава округа Евгений Лебедев. Он выразил соболезнования близким погибших и назвал смерть коллег невосполнимой утратой.

Это невосполнимая утрата для всех нас. От имени администрации Порецкого муниципального округа, от всего нашего коллектива и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования семьям, родным, близким и друзьям погибших, — заявил Лебедев.

Как сообщили в МВД по региону, ДТП произошло на 34-м километре автодороги Чебоксары — Сурское. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд 41-летнего водителя Toyota на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой Грантой», в которой находились сотрудники администрации. Водителю иномарки понадобилась помощь медиков.

