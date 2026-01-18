Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 02:02

Назван победитель матча за третье место Кубка африканских наций

Нигерия в девятый раз отвоевала третье место Кубка африканских наций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций. Игра, которая закончилась со счетом 0:0, прошла в Марокко.

В серии пенальти также сильнее были футболисты сборной Нигерии — 4:2. Кроме того, команду на турнире представлял бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке, который с 2024 года выступает за испанскую «Севилью». Уточняется, что нигерийцы в девятый раз завоевали бронзу Кубка африканских наций.

При этом в матче первого тура Кубка африканских наций сборная Египта одолела команду Зимбабве. Футболисты одержали победу со счетом 2:1 на поле Марокко. Голы за египтян записали на свой счет Омар Мармуш и Мохаммед Салах на 64-й и 91-й минуте. Единственный мяч у команды Зимбабве забил Принс Дубе (20-я).

Ранее замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто во время празднования забитого гола. Инцидент произошел в матче Кубка африканских наций против Мали, когда игрок забил гол на 92-й минуте.

До этого сообщалось, что бывший тренер «Химок» испанец Франк Артига возглавил казанский ФК «Рубин». Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Его команды, по словам аналитиков, играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков.

Нигерия
Египет
футболисты
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук рассказал, кто может забрать полномочия у Зеленского
Трое погибли и семеро пострадали в результате пожара в торговом центре
Эксперт раскрыл детали работы российского аналога Starlink
Назван победитель матча за третье место Кубка африканских наций
Дания усилила контроль над российскими танкерами в Балтийских проливах
Чулки, мини, молодые бойфренды: как пытается омолодиться 67-летняя Мадонна
Российские «Тюльпаны» сравняли с землей важный объект ВСУ
Гороскоп на 18 января: меняем планы, бережем здоровье и храним спокойствие
Уолтц не заметил нарушения международного права в ситуации с Гренландией
В Египте просят миллионы рублей за впавшую в кому россиянку
В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения
Могут и посадить: почему Долиной лучше не возвращаться в Россию
Бюро нацбезопасности Польши сообщило о десятках объектов над страной
Макрон назвал угрозы США пошлинами неприемлемыми
Финансовый эксперт раскрыл размер пенсии Долиной
Открытки с Крещением Господним: светлые поздравления и благие пожелания
У экс-главы Кировской области в СИЗО сменились сотни сокамерников
Приметы 18 января — «голодный» Крещенский сочельник: время очищения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 января 2026 года
Известный экс-футболист «Локомотива» найден мертвым
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.