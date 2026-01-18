Назван победитель матча за третье место Кубка африканских наций Нигерия в девятый раз отвоевала третье место Кубка африканских наций

Сборная Нигерии по футболу обыграла команду Египта в матче за третье место Кубка африканских наций. Игра, которая закончилась со счетом 0:0, прошла в Марокко.

В серии пенальти также сильнее были футболисты сборной Нигерии — 4:2. Кроме того, команду на турнире представлял бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке, который с 2024 года выступает за испанскую «Севилью». Уточняется, что нигерийцы в девятый раз завоевали бронзу Кубка африканских наций.

При этом в матче первого тура Кубка африканских наций сборная Египта одолела команду Зимбабве. Футболисты одержали победу со счетом 2:1 на поле Марокко. Голы за египтян записали на свой счет Омар Мармуш и Мохаммед Салах на 64-й и 91-й минуте. Единственный мяч у команды Зимбабве забил Принс Дубе (20-я).

Ранее замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто во время празднования забитого гола. Инцидент произошел в матче Кубка африканских наций против Мали, когда игрок забил гол на 92-й минуте.

