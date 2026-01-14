Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:30

Казанский «Рубин» назвал имя нового главного тренера

Бывший тренер «Химок» Артига возглавил казанский «Рубин»

Франк Артига Франк Артига Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Бывший тренер «Химок» испанец Франк Артига возглавил казанский ФК «Рубин», говорится на сайте клуба. Стороны заключили контракт до лета 2027 года.

Франк Артига — это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды, — сообщил президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин.

Артига — 49-летний испанский футбольный наставник, родом из городка Камбрильс, расположенного в Каталонии. Свое первое знакомство с профессией тренера он получил еще в 18-летнем возрасте, начав руководить детским футбольным коллективом родного города. Одновременно с этим будущий специалист продолжал играть сам, выступая в низших лигах Испании вплоть до 26 лет, после чего решил завершить карьеру игрока и сосредоточиться на работе тренером.

В 2009 году Франку доверили руководство главным составом команды «Ампоста». До недавнего времени Артига возглавлял подмосковные «Химки», откуда ушел из-за сложной финансовой ситуации в клубе и долгов по зарплате.

Ранее «Рубин» проиграл «Ростову» со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Матч 18-го тура Мир РПЛ прошел в Ростове-на-Дону. Победителям принесли очки Алексей Миронов и Егор Голенков. Позже руководство «Рубин» решило расторгнуть контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым.

