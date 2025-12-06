Стали известны результаты матча между «Ростовом» и «Рубином» «Ростов» одержал победу над «Рубином» в 18-м туре чемпионата России

Матч 18‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) закончился победой «Ростова» над «Рубином», сообщает «Чемпионат». Отмечается, что игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0.

Очки «Ростову» принесли Алексей Миронов, забивший пенальти, и Егор Голенков. По информации издания, хозяева остались в меньшинстве: Умара Сако удалили с поля за вторую желтую карточку, спортсмен нарушил правила в своей штрафной площади. Также пенальти не смог реализовать футболист «Рубина» Игор Вуячич.

Ранее стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана, или он бесплатно уйдет из команды через полгода.

До этого хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По словам агента, для 20-летнего игрока приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.