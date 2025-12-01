«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу

«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 1:0 в матче 17 тура РПЛ

«Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17 тура РПЛ. Это позволило петербургскому клубу продлить беспроигрышную серию до девяти побед и четырех ничьей подряд.

Бразильский форвард Нино отличился точным ударом, принеся своей команде важный гол на 69-й минуте. После этой победы «Зенит» поднялся на третью позицию в турнирной таблице.

В следующем матче «Зенит» встретится с тольяттинским «Акроном». Игра состоится 6 декабря на домашнем стадионе петербуржцев.

Ранее калининградская «Балтика» одержала победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 в матче 17-го тура РПЛ в присутствии 19 тыс. зрителей. Единственный гол на 60-й минуте забил Николай Титков.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что матч «Балтика» — «Спартак» получился сложным для обеих команд. По его мнению, красно-белые имели преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.

Кроме того, экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.