Непомнящий назвал сложным матч между «Балтикой» и «Спартаком» Непомнящий: матч «Балтика» — «Спартак» будет сложным для обоих тренеров

Матч «Балтика» — «Спартак» получится сложным для обеих команд, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, красно-белые имеют преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.

Сложный матч для обоих тренеров. С одной стороны, игра «Балтики» — выверенная и стабильная. С другой, «Спартак» сейчас воодушевлен. Новые требования [Вадима Романова] воспринимаются с удовольствием. По потенциалу и качеству игроков «Спартак» превосходит «Балтику», но по самоотдаче и командным действиям к калининградцам претензий нет. Поэтому возможен любой результат, — сказал Непомнящий.

Матч «Балтики» и «Спартака» пройдет 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. После 16 туров РПЛ команды идут по соседству в турнирной таблице: «Балтика» занимает пятое место с 29 очками, «Спартак» — шестое с 28 баллами.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против «Динамо».