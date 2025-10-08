Мостовой раскритиковал идею запрета на легионеров в Кубке России по футболу Мостовой назвал бредом идею запретить легионеров в Кубке России

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке страны. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма» и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

Я подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20-30 млн? Ты договариваешься и скажешь: «Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь — правила такие». Бред, — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось что министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Соответствующая инициатива была озвучена в ходе встречи министра Михаила Дегтярева с представителями ассоциации спортивных комментаторов.

Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды. Глава Минспорта пообещал организовать детальную проработку инициативы.