02 декабря 2025 в 17:32

Мостовой раскрыл, какое место должен занять «Спартак» по итогам чемпионата

Мостовой предсказал «Спартаку» место в тройке лидеров РПЛ

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Известный российский футболист Александр Мостовой уверен, что московский «Спартак» завершит текущий сезон в числе трех лучших команд РПЛ. В беседе с изданием «Евро-Футбол.Ру» экс-игрок сборной России заявил, что его ожидание основано на анализе текущего состава и уровня исполнителей в красно-белой команде.

Я остаюсь при своем мнении, которое я говорил еще в начале этого сезона. «Спартак» должен быть в топ-3, если попадет, то хорошо, если нет, то что здесь сказать? Я всегда отталкиваюсь от состава, исполнителей, в «Спартаке» они есть, — сказал Мостовой.

По итогам текущего отрезка сезона «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Заключительную игру 2025 года команда проведет 6 декабря против московского «Динамо» на своем поле, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Ранее Мостовой в разговоре с NEWS.ru раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке страны. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

