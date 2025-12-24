В канализации Лондона обнаружили «жирового монстра» весом 100 тонн

На востоке Лондона рабочие обнаружили гигантскую жировую пробку в канализационной системе, передает телеканал LBC. Ее вес, по предварительным оценкам, составляет около 100 тонн, а длина — 100 метров.

Недавно обнаруженный жировой айсберг представляет собой твердую массу застывших жиров, масел, смазочных материалов и несмываемых отходов, которая, по оценкам, простирается примерно на 100 м и весит около 100 т, — сказано в материале.

Этот затор является преемником печально известного айсберга, найденного в 2017 году. Масса состоит в основном из кулинарных масел и использованных влажных салфеток.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился к руководителю Минпромторга Антону Алиханову с предложением о введении дополнительной идентификации для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Идея губернатора направлена на борьбу с массовыми засорами в системах водоотведения, вызванными незнанием потребителями правил утилизации.

До этого гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru рассказал, что для устранения засоров в трубах можно использовать лимонную кислоту или вантуз. По его словам, самым продуктивным методом устранения проблемы считается демонтаж сифона и его ручная очистка.