Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 01:06

В канализации Лондона обнаружили «жирового монстра» весом 100 тонн

LBC: в канализационных трубах Лондона обнаружили 100-тонную жировую пробку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На востоке Лондона рабочие обнаружили гигантскую жировую пробку в канализационной системе, передает телеканал LBC. Ее вес, по предварительным оценкам, составляет около 100 тонн, а длина — 100 метров.

Недавно обнаруженный жировой айсберг представляет собой твердую массу застывших жиров, масел, смазочных материалов и несмываемых отходов, которая, по оценкам, простирается примерно на 100 м и весит около 100 т, — сказано в материале.

Этот затор является преемником печально известного айсберга, найденного в 2017 году. Масса состоит в основном из кулинарных масел и использованных влажных салфеток.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился к руководителю Минпромторга Антону Алиханову с предложением о введении дополнительной идентификации для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Идея губернатора направлена на борьбу с массовыми засорами в системах водоотведения, вызванными незнанием потребителями правил утилизации.

До этого гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с NEWS.ru рассказал, что для устранения засоров в трубах можно использовать лимонную кислоту или вантуз. По его словам, самым продуктивным методом устранения проблемы считается демонтаж сифона и его ручная очистка.

канализация
находки
Лондон
засоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали способы сэкономить на ЖКУ зимой
Baza сообщила, что в Орехово-Борисово прогремел взрыв
Суд в Москве арестовал счета Чубайса по иску «Роснано»
В странах БРИКС может появиться собственная платежная система
Нищета, долги, отчаяние: почему солдаты ВСУ не могут прокормить свои семьи
Конъюнктивит: симптомы, можно ли ослепнуть. Объяснения офтальмолога
Путин встретился с главами МИД и Минобороны Сирии
В Ливии объявили трехдневный траур после авиакатастрофы
Фура с газом взорвалась на заправочной станции
«Мастер-класс по переобуванию»: Слуцкий о словах Писториуса о России
В канализации Лондона обнаружили «жирового монстра» весом 100 тонн
Подоляк не тонет: чем он так опасен для Зеленского, что сохранил пост
Не жимом и тягой едиными: чем заменить базовые упражнения. Советы тренера
«Мини-землетрясение»: директор ЧАЭС предупредил о разрушении саркофага
В Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 декабря 2025 года
Фаза Луны сегодня, 24 декабря: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
В ГД оценили перспективы корректной работы WhatsApp
Приметы 24 декабря — Никонов день: тишина, очищение и мороз
Зеленский объявил войну календарю: зачем ему реформа праздников на Украине
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.