Названы лучшие способы пробить засоры в трубах

Для устранения засоров в трубах можно использовать лимонную кислоту или вантуз, заявил NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, самым продуктивным методом устранения проблемы считается демонтаж сифона и его ручная очистка.

Относительно безопасной для сантехники и эффективной в борьбе с засорами является лимонная кислота. Это натуральное средство, которое борется не только с жиром, но и с кальциевыми отложениями. Кислоту надо развести горячей водой и залить в слив на несколько часов, после чего промыть водой из-под крана. Если народная химия бессильна, можно попробовать прочистить засор механически без разбора сифона. Классический способ — это вантуз, более сложный — сантехнический трос. Для этого надо знать, какого типа у вас сифон. Всего их три: трубный, гофрированный и бутылочный, — посоветовал Васильев.

Он подчеркнул, что при работе с кислотами и щелочами необходимо соблюдать осторожность, поскольку агрессивные бытовые средства и разнообразные смеси на основе соды могут повредить резиновые уплотнители и вызвать протечки. По словам эксперта, бытовая химия представляет опасность не только для труб, поэтому рекомендуется использовать защитные перчатки и средства для защиты органов дыхания.

Самый эффективный способ устранить засор — это разобрать сифон и очистить его изнутри вручную. Как правило, сифоны устроены довольно просто, поэтому разобрать их может даже человек без навыков работы с сантехникой. Грязь и накипь лучше убирать салфетками или щеткой. Для этого совершенно не подойдет отвертка и другие острые предметы, так как ими можно поцарапать стенки труб, — добавил Васильев.

