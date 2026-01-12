Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:28

Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды

Воробьев: в уборке снега в Подмосковье задействовали свыше 10 тыс. машин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новогодние праздники, в том числе во время циклона «Фрэнсис», подмосковные улицы убирали от снега с помощью свыше 10 тыс. машин, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, в работах задействовали более 30 тыс. дворников.

Обеспечить нормальное движение на федеральных, региональных, муниципальных трассах, подъездах к малым населенным пунктам — пожалуй, сейчас самая непростая задача. Нам необходимо и дальше вести эту работу по тем алгоритмам, которые мы используем, — отметил Воробьев.

Работу машин и дворников отслеживали в реальном времени через единую цифровую систему. Она показывала на карте, где находятся техника и люди и какие территории уже убраны. Сначала расчищали наиболее проблемные участки, затем — остановки, подъезды, ступеньки и тротуары, уточнил губернатор.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что в Москве и Подмосковье из-за мощного «снежного нашествия», вызванного циклоном «Фрэнсис», было побито несколько рекордов. Так, на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. Это максимальный показатель с начала текущей зимы.

Подмосковье
Андрей Воробьев
снегопады
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.