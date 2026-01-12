Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды

В новогодние праздники, в том числе во время циклона «Фрэнсис», подмосковные улицы убирали от снега с помощью свыше 10 тыс. машин, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. По его словам, в работах задействовали более 30 тыс. дворников.

Обеспечить нормальное движение на федеральных, региональных, муниципальных трассах, подъездах к малым населенным пунктам — пожалуй, сейчас самая непростая задача. Нам необходимо и дальше вести эту работу по тем алгоритмам, которые мы используем, — отметил Воробьев.

Работу машин и дворников отслеживали в реальном времени через единую цифровую систему. Она показывала на карте, где находятся техника и люди и какие территории уже убраны. Сначала расчищали наиболее проблемные участки, затем — остановки, подъезды, ступеньки и тротуары, уточнил губернатор.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что в Москве и Подмосковье из-за мощного «снежного нашествия», вызванного циклоном «Фрэнсис», было побито несколько рекордов. Так, на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. Это максимальный показатель с начала текущей зимы.