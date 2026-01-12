Байден сменил номер телефона после одного звонка Журналист Пейджер сообщил, что Байден сменил номер телефона после его звонка

Корреспондент газеты The New York Times Тайлер Пейджер сообщил, что бывший президент США Джо Байден изменил свой номер телефона после его попытки связаться с ним для интервью. Об этом он рассказал во время беседы с нынешним главой страны Дональдом Трампом.

Я действительно звонил ему [Байдену], и он действительно сменил номер, — поделился Пейджер.

Американский лидер отметил, что, в отличие от Байдена, он не менял свой номер и согласен на интервью. Он добавил, что Байден не смог бы выдержать продолжительную беседу и «оказался бы на полу».

В своей книге «2024 год: как Трамп снова взял Белый дом, а демократы потеряли Америку» Пейджер также описал свою неудачную попытку взять интервью у Байдена. В частности, он упомянул, что в марте 2025 года позвонил бывшему президенту на мобильный телефон, надеясь обсудить возможность интервью. Байден быстро положил трубку, но пообещал вернуться к разговору на следующий день. Утром следующего дня они действительно связались, но разговор прервался после нескольких фраз. После этого представители команды Байдена начали активно звонить и писать Пейджеру, выражая недовольство по поводу того, что он получил личный номер президента.

Ранее Трамп пообещал вернуть средства, которые США передали Украине во время президентства Байдена. Лидер отметил, что обеспечит это с помощью специальной сделки, которая связана с поставками редкоземельных металлов.