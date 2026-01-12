Несколько десятков ростовских многоэтажек остались без тепла Скачок напряжения оставил без отопления 39 многоэтажек в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону без отопления остались 39 многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, тепло перестали подавать из-за аварии на городской котельной.

В компании «Теплокоммунэнерго» сообщили, что причиной стал скачок напряжения в теплопункте, из-за которого произошел прорыв трубы на улице Дебальцевской. Как пишет канал, восстановить подачу тепла пообещали до конца дня.

Ранее в поселке Новый Ургал Хабаровского края произошла авария на коммунальных сетях, в результате которой была ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, а также тепла. В итоге температура в квартирах упала до плюс семи градусов. При этом в ночные часы столбики термометров опускаются до минус 40 градусов.

До этого в Кушве Свердловской области ликвидировали последствия крупной аварии на котельной «Рудничная», из-за которой без отопления остались почти 300 домов. Подача тепла прекратилась из-за прорыва на теплотрассе. Авария затронула 189 многоквартирных и 104 частных жилых дома. Городские власти подготовили пункт временного размещения на базе спортивной школы.