Насильники ответят перед законом за преступление 2008 года В Ставрополье ищут участников группового изнасилования 17-летней давности

В Краснодарском крае перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в изнасиловании двух туристок 17 лет назад, сообщили в СК по региону. Преступление оставалось нераскрытым, пока следователи не провели повторные допросы и не получили признательные показания от одного из участников.

Оба фигуранта находятся под стражей, двое их сообщников объявлены в международный розыск. Преступление было совершено в июне 2008 года на трассе Белореченск — Апшеронск. Четверо мужчин на автомобиле предложили подвезти двух девушек, ехавших из Ставрополья в Сочи, однако вместо помощи отвезли их в безлюдное место.

Угрожая силой, злоумышленники совершили над ними групповое насилие. Пострадавшие обратились в полицию, но тогда установить личности нападавших не удалось, расследование было приостановлено.

Благодаря грамотно выстроенной тактике допроса злоумышленник сознался в совершении преступлений и сообщил информацию, изобличающую остальных фигурантов, — сообщили в следственном управлении.

Потерпевшие уже опознали своих обидчиков, и теперь материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

