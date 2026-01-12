Жителям Подмосковья напомнили, как правильно кататься с горки Мособлпожспас: для катания с горки нужно выбирать специальные места

Работники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями Московской области о правилах безопасности при катании с горки, сообщает «Радио 1». Спасатели советуют выбирать для зимних развлечений только специально оборудованные места.

Важно научить детей правилам поведения: подниматься по оборудованным ступеням, соблюдать очередь, не задерживаться в зоне торможения после спуска. Категорически нельзя съезжать спиной или головой вперед, так как всегда нужно сохранять контроль над направлением движения, — рассказал первый заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.

Эксперт отметил, что горка должна находиться в удалении от препятствий — деревьев, ограждений и столбов. Дети должны кататься только под присмотром взрослых.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ребенок получил тяжелое повреждение головы во время катания с несанкционированной горки. Отмечается, что медики провели срочную операцию, после которой мальчик был помещен в реанимационное отделение.