12 января 2026 в 17:41

Жителям Подмосковья напомнили, как правильно кататься с горки

Мособлпожспас: для катания с горки нужно выбирать специальные места

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работники Мособлпожспаса провели профилактические беседы с жителями Московской области о правилах безопасности при катании с горки, сообщает «Радио 1». Спасатели советуют выбирать для зимних развлечений только специально оборудованные места.

Важно научить детей правилам поведения: подниматься по оборудованным ступеням, соблюдать очередь, не задерживаться в зоне торможения после спуска. Категорически нельзя съезжать спиной или головой вперед, так как всегда нужно сохранять контроль над направлением движения, — рассказал первый заместитель начальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако.

Эксперт отметил, что горка должна находиться в удалении от препятствий — деревьев, ограждений и столбов. Дети должны кататься только под присмотром взрослых.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ребенок получил тяжелое повреждение головы во время катания с несанкционированной горки. Отмечается, что медики провели срочную операцию, после которой мальчик был помещен в реанимационное отделение.

Московская область
горки
безопасность
дети
